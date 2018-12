Sci: Shiffrin vince anche parallelo di St.Moritz, azzurre in ombra

ST. MORITZ (SVIZZERA) - Dopo il successo di ieri in superG, la statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto anche lo slalom parallelo di cmd di St.Moritz portando così a 48 le vittorie in carriera, la quarta in questa speciale disciplina. Secondo posto per la slovacca Petra Vlhova - battuta sul filo di lana e nonostante un grave errore dell'americana - e terzo per la elvetica Wendy Holdener. Per l'Italia - con tre azzurre ammesse alla gara dopo la prova di qualifica - Federica Brignone e Chiara Costazza sono state eliminate già ai sedicesimi in una disciplina in cui le azzurre mai hanno brillato. Irene Curtoni e' stata invece eliminata agli ottavi da Wendy Holdener. La coppa del mondo donne ripartirà ora e per la prima volta dalla val Gardena dove il 18 ed il 19 dicembre sono in programma una discesa ed un superG, recupero delle gare cancellate in Val d'Isère.