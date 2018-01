NAPOLI - Giuseppe Lauro, attaccante classe 2000 del Sant'Agnello, è stato convocato dalla Rappresentativa Campania Juniores in vista del 57° Torneo delle Regioni. La competizione si terrà in Abruzzo dal 24 al 31 marzo 2018. Lauro dovrà presentarsi al raduno previsto per mercoledì 17 gennaio alle ore 14:30 presso lo Stadio “Danilo Delle Donne” di Montecorvino Pugliano (SA).

