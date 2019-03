Serie D Turris, parte l'iniziativa «Studenti allo stadio»

Torre del Greco (Na) - La Turris comunica l'avvio del progetto "Studenti allo stadio", patrocinato dal Comune di Torre del Greco, che porterà gli studenti di diversi istititui al "Liguori". Questa la nota ufficiale del club corallino: "La Asd Turris Calcio é lieta di comunicare che per le prossime gare casalinghe partirà il progetto "Studenti allo stadio". Progetto voluto dal Comune di Torre del Greco e dalla società corallina che porterà diversi studenti, appartenenti a vari Istituti scolastici di Torre del Greco, sulle gradinate del "Liguori" a sostenere la squadra della propria città. Anche e soprattutto per ospitare al meglio i tifosi e i giovani che devono poter accedere allo stadio in totale e assoluta sicurezza, la Turris si augura che in questi giorni si possa risolvere definitivamente il problema della limitazione della Tribuna "Strino"".