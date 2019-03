Casoria, sconfitta con veleno in casa dell'Afro-Napoli United

MUGNANO DI NAPOLI - Succede di tutto al 'Vallefuoco' di Mugnano: in una gara avvincente, condizionata pesantemente dalle scellerate scelte arbitrali, l'Afro Napoli batte 3-1 un mai domo Casoria. Due rigori, uno per parte, concessi, ma due, entrambi per i viola e sul finire delle due frazioni, non fischiati; ma soprattutto un gol validissimo, prima assegnato e poi cancellato.

LA GARA - Alla mezz'ora il vantaggio dell'Afro: contatto in area viola e penalty, dagli undici metri Sogno non sbaglia. Sulle ali dell'entusiasmo i locali sfiorano il raddoppio, straordinaria azione di Cittadini, sfera per Babu' che non inquadra la porta. Nel finale di tempo, vibranti proteste ospiti per un evidente intervento falloso su Spilabotte in area non sanzionato dall'arbitro. Il misfatto avviene al 67esimo minuto: Gioielli viene messo in porta da un retropassaggio errato di un calciatore locale, dopo due conclusioni ribattute irrompe Cafaro che insacca; l'arbitro convalida, l'assistente tiene la bandierina abbassata e corre verso la metacampo, prima di esser accerchiato dai giocatori di casa e cambiare idea: pari clamorosamente annullato. L'ingiustizia palese che non scoraggia il Casoria che si rigetta avanti e al 77'minuto trova il pari, fallo su Foti in area di rigore, dal dischetto Gioielli è freddo e preciso. Saltano gli schemi, si gioca sui nervi e sulla freschezza fisica, al 90'minuto Cittadini riporta avanti i suoi con un potente diagonale. In pieno recupero Petrarca viene abbattuto in area da un intervento scomposto di un difensore di casa, il direttore di gara lascia continuare e sul ribaltamento Duarte cala il tris.

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA