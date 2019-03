Eccellenza, l'Audax Cervinara non molla il San Tommaso: 2-1 al Valdiano

CERVINARA - Con una partita controllata per gran parte del tempo, l'Audax Cervinara porta a casa i 3 punti contro il Valdiano ed allunga a +4 dalla terza in classifica nel girone B, l'Agropoli, tenendo il passo della capolista San Tommaso, a solo un punto di distanza. Un goal per tempo per l'Audax: Befi, glaciale dagli undici metri nella prima frazione di gioco e Ricci, su punizione, nella ripresa. Il Valdiano accorcia grazie a un rigore trasformato da Coquin al 50° del secondo tempo, in un episodio che costa a Stasi il cartellino rosso, ma per i rossoblu è troppo tardi. Ora i biancocelesti possono pensare alla gara di Coppa Italia contro il Casarano, in programma mercoledì.

