Casalnuovo, vittoria al Progreditur di Marcianise

MARCIANISE - Un super Casalnuovo espugna il Progreditur di Marcianise. I granata giocano una grande partita in casa della capolista e grazie a una partenza a razzo nel primo quarto d’ora hanno la meglio. Il primo tempo degli uomini di Marotta è da squadra di categoria superiore; nella ripresa, nonostante metà tempo in dieci uomini, il risultato viene gestito senza particolari patemi. Finalmente Mister Marotta puó contare sulla squadra quasi al completo: rientra Carlino e si torna alla difesa a 3, manca ancora Polverino. 3-5-2 per i granata, con Allocca in porta, Miraglia, Carlino e Rea in difesa, Buonaurio, Greco, Orefice, Mancini e Iorio F.P. a centrocampo, mentre in attacco ci sono Romano e Pispico. 4-3-3 per i padroni di casa.

PRIMO TEMPO - Nei primi minuti i granata sono una vera e propria furia: tengono testa al Marcianise e giocano un gran calcio, con proiezioni offensive costanti. Al 10’ è giá vantaggio granata: Mancini di testa fulmina Mormile per lo 0-1. Dopo due minuti Romano va vicinissimo al raddoppio, con Mormile che in tuffo devia in angolo, mentre al 13’ arriva il raddoppio: proprio Romano aggancia da campione un lungo lancio dalla difesa, supera con un lob un avversario e a tu per tu con Mormile segna di destro. È delirio granata, dopo 13’ è giá 0-2. Al 15’ l’occasione che potrebbe chiudere il match con Romano che a tu per tu con il portiere colpisce un palo clamoroso. Il Marcianise dopo il palo colpito da Romano si riorganizza e soffre meno in fase difensiva, facendosi vedere un paio di volte dalle parti di Allocca, ma è sempre il Casalnuovo ad andare vicino al terzo gol, prima al 33’ ancora con Romano che di testa su ottimo assist di Pispico non trova lo specchio. Al 43’ Miraglia salva il risultato, con un salvataggio sulla linea. Al riposo si va sullo 0-2, ma il Casalnuovo che meritava anche di più.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa i granata gestiscono il risultato da squadra matura. Il Marcianise prova a creare problemi alla retroguardia degli ospiti ma Allocca non corre rischi seri, i padroni di casa sono pericolosi solo da calcio piazzato in poche occasioni. La partita è dura e l’arbitro ha un gran lavoro da fare, al 63’ manca un rigore al Casalnuovo: Iorio viene atterrato in area di rigore, gli ammoniti sono tanti e al 66’ Rea lascia i suoi in dieci uomini, quando viene espulso per proteste. Marotta corre ai ripari inserendo il difensore D’Aniello e il centrocampista di quantità Russo. Nel finale il Casalnuovo gestisce senza problemi e trova anche lo 0-3 nel quarto dei sei minuti di recupero con Pasquale Iorio, entrato da pochi minuti. Un grande Casalnuovo espugna Marcianise e continua ad alimentare il sogno playoff.