Saviano, riscatto: battuto 2-0 l'Fc Avellino

SAVIANO - Nella ventiseiesima giornata del girone C del campionato di Promozione i neroverdi di patron De Falco si riscattano dalle due opache prestazioni precedenti battendo con merito l’FC Avellino. Nei primi minuti di gioco meglio gli ospiti. Al 7’ punizione di Gagliardo che impegna Bardet de Villanova che blocca sicuro. Al 12’ è sempre Gagliardo a rendersi pericoloso: il centrocampista irpino vede fuori dai pali l’estremo difensore neroverde provandoci con un pallonetto che per poco non realizza. Al 18’ è la volta dei locali con Grandi che in area di rigore trova sulla propria strada il difensore Tornatore che nega il gol deviando in calcio d’angolo. Poco da segnalare nei primi quarantacinque minuti. Nella ripresa partenza a razzo dei locali. Al 48’ De Stefano batte Nicastro per il gol del vantaggio per i ragazzi di mister Minichini. Lo stesso numero sette esulta aggrappandosi alla rete di recinzione con il signor Petrone della sezione di Caserta che è costretto da regolamento a cacciare il secondo cartellino giallo: Saviano 1960 in dieci uomini. L’inferiorità numerica però fa l’effetto contrario galvanizzando i lupi locali tanto da realizzare al 52’ il raddoppio con Ascione che in contropiede batte Nicastro in uscita. E’ 2-0 con esultanza di squadra e pubblico presente. L’FC Avellino subisce il colpo con i locali che approfittano per colpire con rapidi contropiedi. Al 56’ ci prova Marotta con tiro sopra la traversa. Al 67’ sugli sviluppi di un corner neroverdi vicini al 3-0: Sorrentino di testa batte Nicastro ma sulla linea salva Coluccino che respinge il pericolo. All’82’ ci prova sempre Sorrentino dalla linea di fondo, questa volta Nicastro è attento. All’88’ irpini vicini al gol della bandiera con Oka che colpisce un legno a Bardet de Villanova oramai battuto. Si chiude così con una vittoria di prestigio per il Saviano che batte la compagine attualmente al terzo posto nel girone C del campionato di Promozione.