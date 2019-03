Quarto, Longobardi: «Abbiamo giocato da squadra»

QUARTO - Dopo il successo sul Plajanum il tecnico del Quarto, Longobardi, ha commentaco così: "Abbiamo visto giocare una vera partita di calcio, cosa non sempre possibile: entrambe le squadre si sono affrontate sul campo con rispetto e a parlare è stato esclusivamente il calcio giocato. Avevo chiesto ai miei ragazzi che scendevano in campo dopo le decisioni del giudice sportivo a ranghi ridotti una prova di carattere , ho esplicitamente detto "Oggi voglio vedere giocare un gruppo, non delle individualità" e sono stato ascoltato. I tre attaccanti Lago, Rizzo, Nasti e nella ripresa Biscardi, entrato proprio per sostituire Nasti infortunato, sono stati serviti puntualmente, il centrocampo ha giocato palla a terra, corto, la difesa ha raddoppiando in ogni azione, avevano voglia di riscattarsi e di giocare un bel calcio e incontrare una squadra e una società di livello come il Plajanum glielo ha permesso. A fine partita ho voluto fare i complimenti al dirigente Carasta: la sua squadra ha ancora molto da dire in questo campionato e anche noi ci siamo".