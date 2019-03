Vico Equense, finale di campionato all'insegna del numero quattro

VICO EQUENSE - Si giocherà di sabato (fischio di inizio alle 15) la sfida tra Vico Equense e Ponticelli in programma a Massaquano. Così ha stabilito il C.R.Campania, e dunque mister Spano farà svolgere in successione alla sua squadra i quattro allenamenti settimanali. Quattro è il numero che sta accompagnando il Vico in questo periodo, visto che la formazione azzurro-oro è reduce appunto da un poker di successi, tutti per altro senza subire reti, contro Sangiuseppese, Puteolana, S.Antonio Abate e Quartograd. Quattro sono anche i turni da disputare prima della fine del campionato ed i punti che separano il Vico dalla capolista Poggiomarino. Quattro anche le situazioni da valutare relative alle condizioni di Francesco Correale e D'Urso (entrambi classe '99), usciti anzitempo al Giarrusso, dell'argentino Bordagaray, in ripresa, e del giovane D'Alessio (2000), che intanto ha scontato la squalifica rimediata con la Juniores.

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA