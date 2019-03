Battipagliese, il titolo è stato consegnato al Sindaco

BATTIPAGLIA - La Battipagliese, tramite un comunicato, ha annunciato di aver consegnato il titolo al Sindaco: "Il presidente pro tempore Mario Pumpo e la dirigenza tutta della FCD BATTIPAGLIESE CALCIO 1929, a partire dalla data odierna, CONSEGNANO IL TITOLO SPORTIVO al Sindaco della città di Battipaglia Cecilia Francese per i motivi di seguito indicati:



1- Assenza di strutture calcistiche in città per proseguire la stagione agonistica 2018/2019

2- Totale immobilismo da parte dell’Amministrazione Comunale nell’affrontare la problema

tica relativa alla chiusura della stadio “Luigi Pastena” per inagibilità strutturale.

3- I mancati introiti derivanti dai mancati incassi per le gare “casalinghe” giocate in altri

campi sportivi della provincia, i maggiori costi dovuti al trasferimento della squadra

in dette strutture e il mancato incasso di sponsorizzazioni già in essere causato dal man

cato svolgimento delle partite di campionato in Battipaglia

4- L’impossibilità di poter iniziare una programmazione futura per l’assenza di uno stadio

In città!



A tale determinazione si e’ pervenuti dopo aver più volte cercato di sensibilizzare inutilmente l’ am

ministrazione comunale su tali problematiche e dopo aver da quest’ultima ottenuto un chiaro

diniego alla concessione di un aiuto economico per poter far fronte alle notevoli difficoltà economi

che sopra espresse ed assolutamente non prevedibili ad inizio campionato".