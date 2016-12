Supercoppa, Juventus-Milan: le probabili formazioni

ROMA - Doppio allenamento per la Juventus al Centro Aspire, tra le avveniristiche strutture dell’Academy e le gru che ruotano attorno al Khalifa International Stadium, in rifacimento in vista del Mondiale. La squadra di Allegri prepara la sfida contro il Milan di domani. Pjanic sta bene, non dovrebbero esserci problemi sul suo impiego, ancora un filo d’incertezza invece per Lichtsteiner (che ha svolto solo parte dell’allenamento tattico) che però è avviato a sua volta verso il recupero: se anche lo svizzero dovesse farcela, scontata la conferma del 4-3-1-2 con due grandi rientri, Barzagli centrale difensivo al posto di Rugani e Dybala gemello di Higuain in attacco (ma Mandzukic spera). Qualora Lichtsteiner non dovesse farcela, possibile il ritorno alla difesa a tre con Rugani accanto a Barzagli e Chiellini, fermo restando le altre novità di formazione. In regìa, qualunque sia l’assetto, giocherà Claudio Marchisio.

SUPERCOPPA ALL'ESTERO: ORA BASTA!

QUI MILAN - Il Milan è finalmente sbarcato a Doha. La certezza di Montella si chiama Bacca. Out per tre partite consecutive a causa di un guaio muscolare e poi in panchina con l'Atalanta, per poi entrare negli ultimi 10', sembrava che il colombiano fosse stato scalzato da Lapadula nelle gerarchie dell'attacco rossonero. Invece, con in palio un trofeo, Montella sembra avere tutte le intenzioni di rilanciarlo. Una scelta che trova una sua logica nel curriculum del bomber nato a Puerto Colombia, che ha disputato e vinto due finali di Europa League e che ha partecipato a un paio di Coppe America e a un Mondiale. Bacca a parte, è probabile che Montella si affiderà a Bonaventura e Suso. A centrocampo spazio a Bertolacci con De Sciglio che agirà sulla sinistra.