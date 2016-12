Supercoppa, Juventus-Milan: le formazioni ufficiali diretta dalle 17.30

DOHA (Qatar) - Allegri non nasconde l’ambizione di vincere il primo titolo della stagione, Montella dice chiaramente che questa è la partita più importante e vuole dedicare un trofeo al presidente Berlusconi. Juventus e Milan si sfidano nel caldo di Doha per la Supercoppa Italiana.

JUVE-MILAN: LA SUPERCOPPA IN DIRETTA

Galliani-Marotta, l'abbraccio a Doha dopo le polemiche

La grande novità per il tecnico toscano doveva essere Dybala in versione trequartista, ma alla fine Allegri ha scelto Pjanic, che agirà alle spalle di Higuain e Mandzukic. In mediana Khedira, Marchisio e Sturaro. Lichtsteiner è titolare nella difesa a 4, in mezzo ci sono Barzagli e Chiellini. Bacca è invece il terminale offensivo di Montella, ai suoi lati Suso e Bonaventura. Locatelli in campo dal 1’. Segui la supersfida in diretta su www.corrieredellosport.it dalle 17.30.

Allegri: «Milan deresponsabilizzato per il ritardo»

Montella: «Era giusto partire martedì, ma non è un alibi»

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Higuain, Mandzukic. All. Allegri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. All. Montella

