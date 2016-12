La promessa di Fazio: «Questa Roma alzerà un trofeo»

ROMA - Che tempo fa in casa Roma? Per capirlo basta ascoltare Federico Julián Fazio, nuovo idolo dei tifosi giallorossi: "Non siamo inferiori a nessuna squadra, per questo dipende solo da noi" ha detto il difensore argentino alla tv ufficiale di Trigoria, dove è arrivato in estate dal Siviglia via Tottenham. Roma, top & flop: Dzeko infinito, muro Szczesny Fazio prezioso "Contro la Juventus abbiamo giocato molto bene. Per alcune cose piccole non siamo riusciti a fare punti, ma non cambia niente, dobbiamo continuare così, con la stessa forma - ha proseguito -. Il campionato è lungo, stiamo facendo bene. Non cambia niente. Mancano più della metà delle partite che abbiamo giocato. Dobbiamo continuare così, secondo me dipende solo da noi". Per Fazio la squadra di Spalletti "non è meno forte rispetto ad altre squadre in cui sono stato, squadre che hanno vinto campionati e altri trofei. Secondo me questa Roma è una squadra che vuole vincere, si vede e si sente nello spogliatoio e in campo. A livello sportivo spero che il 2017 sia come questi ultimi sei mesi del 2016, e che si lotti per tutte e tre le competizioni in cui siamo in corsa. Questa squadra vuole vincere un trofeo".