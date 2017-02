Gagliardini esalta l'Inter ed Eder

Su Instagram il pensiero del centrocampista ex Atalanta dopo la vittoria di ieri contro l'Empoli. "Pensiamo partita dopo partita. Ogni obiettivo è raggiungibile".

MILANO - Roberto Gagliardini esulta per la vittoria contro l'Empoli che ha permesso all'Inter di dimenticare il passo falso di Torino contro la Juventus. Il centrocampista ex Atalanta stamani su Instagram ha pubblicato una foto di lui che esulta insieme ai compagni e ha aggiunto una frase emblematica: "Grande prova di squadra. Pensare partita dopo partita che ogni obiettivo è raggiungibile. Che cioccolatino che hai messo Ederinho23". "Gaglia" ha dunque riservato un pensiero anche al compagno Eder, autore di un assist fenomenale per il 2-0 di Candreva.