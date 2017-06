MILANO - L'ufficialità di Luciano Spalletti come nuovo allenatore dell'Inter non è arrivata oggi e non arriverà neppure domani, giorno in cui il tecnico di Certaldo, accompagnato da Steven Zhang e dagli altri dirigenti, volerà a Nanchino a conoscere il patron Jindong Zhang. Rientrerà prima del fine settimana quando firmerà l'accordo biennale e arriverà l'annuncio. La presentazione ufficiale è in programma all'inizio della prossima settimana.