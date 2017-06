Skriniar, visite mediche con l'Inter

MILANO - Milan Skriniar ha sostenuto le visite mediche con l'Inter. Il difensore slovacco, arrivato ieri sera in città, accompagnato da una persona di fiducia dell'Inter stamani ha svolto i test necessari per chiudere l'operazione del suo acquisto con la Sampdoria. Il centrale si è recato nella struttura che solitamente il club nerazzurro utilizza dove c'era ad attenderlo una troupe di Inter Channel; nel pomeriggio sosterrà una seconda parte di controlli. Per il suo contratto di 5 anni ormai è tutto a posto e il giocatore lo firmerà nelle prossime ore anche se poi l'operazione verrà annunciata solo da sabato in poi. Dubbi sulla fumata bianca, però, non ce ne sono: alla Sampdoria andranno Caprari e un conguaglio che, bonus compresi, sarà di 20 milioni. Non tutti subito, ma magari con il tempo arriveranno.