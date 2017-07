Perisic a Milano per le visite

INVIATO A RISCONE - Ivan Perisic si è regolarmente presentato a Milano per sostenere le visite mediche. Il croato, che vuole lasciare l'Inter per andare al Manchester United, stamani era all'Humanitas di Rozzano insieme al nuovo acquisto Borja Valero e nel pomeriggio sarà a Riscone per sostenere il primo allenamento della stagione e per ascoltare il discorso che Spalletti farà alla squadra. La possibilità che Perisic non si presentasse per forzare la mano al club sulla sua cessione è dunque svanita, ma le possibilità che l'ex Wolfsburg abbia già cambiato idea sul suo futuro sono poche. Riusciranno l'Inter e Spalletti a convincerlo?