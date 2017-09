Tavecchio replica a De Laurentiis: «Ha la memoria corta»

Il presidente della Figc: «La riduzione delle squadre in A? Sono anni che lo chiedo, la colpa è delle assemblee che non hanno approvato la modifica»

MILANO - "Mi spiace che De Laurentiis abbia la memoria un po' corta. Sono anni che io auspico la riduzione dei campionati, sono le assemblee che non hanno approvato. E' singolare ribaltare le responsabilità a chi ha proposto di ridurle". Lo ha detto il presidente della Figc e Commissario della Lega Calcio Serie A, Carlo Tavecchio, al termine dell'Assemblea Straordinaria della Lega e rispondendo alle parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che in mattinata aveva richiesto a gran voce la riduzione delle squadre nel massimo campionato italiano e criticato l'operato dell'advisor Infront, in grado di ricevere le offerte per i diritti televisivi esteri notevolmente inferiori rispetto a quanto ottenuto dalla lega spagnola e dalla Premier League inglese. "Per pensare di arrivare ad avere risultati come Spagna e Inghilterra, che sono le due nazioni più pagate, ci vuole un po' di coraggio, visto da dove siamo partiti", ha detto Tavecchio. (a cura di Italpress)

DE LAURENTIIS: «RIDUCIAMO LE SQUADRE DI A»