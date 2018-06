Sambenedettese-Cosenza, gioia e stupore in tribuna: c'è Sarri!

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Uno spettatore d’eccezione per la sfida di ritorno dei quarti di finale playoff di Serie C tra Sambenedettese e Cosenza. Maurizio Sarri non è passato inosservato: l’ormai ex tecnico del Napoli, che da svariati anni fa tappa fissa nelle Marche per trascorrere le vacanze estive, si è accomodato in tribuna tra lo stupore e la gioia dei tanti tifosi che gli hanno chiesto una foto o che gli hanno semplicemente dato una pacca sulle spalle. Sarri in tribuna per assistere a Samb-Cosenza Il mister, in camicia blu e pantaloni scuri, è andato in compagnia di Marco Ianni, doppio ex di Samb e Cosenza. In bilico c’è sempre il suo futuro: la pista Chelsea, secondo le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra, sembra definitivamente tramontata. In pole c’è Laurent Blanc.