Strootman a Wijnaldum: «Prima ci avete preso la finale, poi il portiere»

ROMA - Simpatico siparietto andato in scena su 'Instagram'. Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese in forza al Liverpool, utilizza il proprio account ufficiale del famoso social network per complimentarsi col neo-acquisto Alisson, autore di una parata super al primo allenamento coi 'Reds': «Grande prima sessione!», la didascalia alla foto postata. Tra i commenti, spunta quello (non banale) di Kevin Strootman che, i due, li conosce bene entrambi: «Prima ci avete preso la finale, poi il portiere», alludendo non solo alla cessione-record di Alisson al Liverpool, ma anche alla semifinale di Champions League della stagione appena conclusa.

