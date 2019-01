Rizzoli: «VAR? È molto utile, ma non eliminerà le polemiche»

MILANO - "Il VAR è uno strumento utile, un aiuto per noi e uno strumento molto importante di cui nessuno vuole fare a meno. Certamente il VAR non eliminerà le polemiche". Queste le parole del designatore arbitrale di Serie A Nicola Rizzoli, a margine della presentazione del premio "Amici dei Bambini" a Milano. "Inizialmente era stato introdotto solo per eliminare gli errori più clamorosi, ma ora c'è più aspettativa e stiamo cercando di evitare gli errori in generale. È uno strumento utile e stiamo lavorando per utilizzare questa tecnologia nel migliore dei modi. È utile e positivo confrontarsi con gli altri paesi - spiega l'ex arbitro -, vedere come sarà utilizzata in Europa sarà altrettanto interessante". (Ha collaborato Italpress)