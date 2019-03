Calcio, le nuove regole Ifab per rigori, sostituzioni, cartellini e palle inattive

ROMA - Una minirivoluzione all'orizzonte per il mondo del calcio. L'International Football Association Board, nella riunione di Aberdeen in Scozia, ha infatti varato alcuni cambi di regolamento che saranno introdotti a partire dal prossimo anno.

Tante le novità, con la riforma sui falli di mano in primis: sparirà il concetto di volontarietà come condizione per concedere una punizione o un calcio di rigore. Saranno solamente le posizioni delle braccia a decidere se un rigore potrà essere o meno assegnato: sarà vietato tenere le mani sopra la linea delle spalle. Negli altri casi, sarà decisiva la compatibilità del movimento con la dinamica dell'azione. Le regole cambiano anche per gli interventi in scivolata: se il giocatore tocca la palla con il braccio in appoggio ed è attaccato al corpo, non sarà rilevata l'infrazione, se invece l'arto in appoggio sarà lontano dal corpo l'arbitro dovrà fischiare. Modifiche in vista per le fasi d'attacco: non sarà più permesso segnare - o portarsi in condizione di farlo - con un qualsiasi tocco di mano, anche se involontario. Rimane il cartellino giallo per il gesto intenzionale.