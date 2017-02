Drenthe, basta calcio: la nuova vita è il rap

L'olandese, ex Real Madrid, in passato molto vicino al'Italia, senza squadra dall'estate 2016 ha dediso di dedicarsi esclusivamente al rap col nome di Roya2Faces

ROMA - Royston Drenthe dice basta al calcio a 29 anni per dedicarsi esclusivamente alla sua nuova attività: la musica. L'ex esterno olandese, cresciuto nel Feyenoord, ha raggiunto l'apice in carriera vestendo la maglia del Real Madrid, ha poi girovagato tra vari campionati, passando per club inglesi (Everton, Reading), spagnoli (Hercules), ma anche turchi e russi, ed è stato spesso accostato a club di Serie A. Drenthe, ai microfoni di Voetbal International, ha confermando l'intenzione di volersi occupare soltanto della carriera da rapper, iniziata da poco col nome di Roya2Faces, fornendo anche una dimostrazione improvvisata.

Royston Drenthe heeft de smaak te pakken nu hij geen voetballer meer is, maar gaat voor een carrière als rapper. pic.twitter.com/v0MPSdTfHK — VI (@VI_nl) 10 febbraio 2017



DAL CAMPO ALLA CONSOLE: DJ CISSÈ LASCIA IL CALCIO

"PARANOIA" - Senza contratto dalla scorsa estate dopo l'avventura al Baniyas, negli Emirati Arabi Uniti, Drenthe ha deciso quindi di puntare tutto sul rap: "Paranoia" è il titolo del suo primo singolo.