Lutto per José Mourinho: morto il padre del tecnico

José Manuel Felix, ex portiere ed allenatore, papà dello "Special One" portoghese, è scomparso all'età di 79 anni. Cordoglio social da parte dell'Inter

ROMA - Lutto per José Mourinho. Lo Special One piange la morte, a 79 anni, del padre José Manuel Felix. Ex portiere del Vitoria Setubal e del Belenenses, una presenza nella nazionale portoghese, ha poi intrapreso la carriera di allenatore guidando lo stesso Belenenses, il Rio Ave e il Vitoria Setubal. Il tecnico del Manchester United l'ha ricordato pubblicando su Instagram una foto della sua infanzia, in cui lo si vede in compagnia del papà.

Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho) in data: 25 Giu 2017 alle ore 13:10 PDT



CORDOGLIO - L'Inter ha fatto giungere al suo ex tecnico il proprio cordoglio via Twitter: «L'Inter e gli interisti sono vicini a José Mourinho in un momento di così grande dolore». (In collaborazione con Italpress)