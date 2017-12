Valencia: Kondogbia vicino al riscatto, per Gaya futuro incerto

VALENCIA (SPAGNA) - Il Valencia vuole tenersi Geoffrey Kondogbia ma per adesso non si espone. Il centrocampista francese è arrivato la scorsa estate dall'Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro ed è stato fin qui fra i più positivi nella squadra di Marcelino: «Abbiamo un'opzione per il riscatto e abbiamo anche pattuito la forma di pagamento in modo che si possano esercitare unilateralmente - ha spiegato oggi Mateu Alemany, direttore sportivo del Valencia - Lo stesso giocatore ha concordato con noi le sue condizioni. Fino a maggio c'è tempo per decidere, non abbiamo fretta e non serve dire che siamo felici di Kondogbia». Per quanto riguarda invece Gaya, accostato alla Juve, Alemany si è limitato a dire che è un giocatore «molto importante» per il Valencia e l'auspicio è che resti a lungo al Mestalla. Lo stesso giocatore, a "Superdeporte", ha garantito che «il mio futuro è al Valencia». «Ma come club - ha poi aggiunto Alemany - abbiamo l'obbligo di vendere per questioni di bilancio e rispettare le condizioni del fair play finanziario». (in collaborazione con ITALPRESS)