Tegola per il Real Madrid, Isco fuori un mese

MADRID - Tegola per il Real Madrid, che perde Isco. Il trequartista spagnolo è arrivato stamane al campo di allenamento accusando dei fastidi e dagli accertamenti è emersa un'appendicite acuta. Il giocatore sarà operato e dovrà rimanere a riposo assoluto per una settimana prima di ricominciare gradualmente gli allenamenti. Secondo la stampa spagnola potrebbe rimanere fuori per un mese e rientrare in tempo per il Clasico col Barcellona del 28 ottobre. (ha collaborato Italpress)