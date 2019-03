Messi può tutto: dà vita ad un quadro di sei anni prima

ROMA - Messi può tutto. Tutto il mondo del calcio ormai l'ha capito, niente è impossibile per il genio del Barcellona. Ma chi avrebbe scommesso che Leo avrebbe dato vita ad un quadro? L'artista, in questo caso, non è l'argentino - che pure di bellezze in campo ne ha fatte in carriera - ma il grafico Suhas Nahian. Messi è stato solo d'ispirazione e dalla creatività di Suhas sei anni fa è nato un quadro che raffigura la 'Pulce' inseguita da cinque giocatori in maglia bianca e verde che tentano - vanamente - di fermarla.

Domenica scorsa nella partita di Liga tra Betis e Barcellona (finita 1-4) Messi, oltre a firmare una tripletta, ha reso reale quel disegno: ha riprodotto la stessa azione del quadro immaginato sei anni prima. I giocatori del Betis, in divisa bianca e verde, provano a rallentare il 10 in ogni modo, chi in scivolata, chi trattenendolo. Ma lui dribbla e passa, proprio come nel disegno di Suhas. L'arte che diventa realtà, solo Messi poteva riuscirci.