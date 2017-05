Premier League Chelsea, Conte: «Ho vinto il campionato più difficile del mondo»

WEST BROMWICH (Inghilterra) - "E’ un grande risultato per i giocatori. Devo ringraziarli per il loro impegno e lavoro, mi hanno mostrato grande attitudine e tanta voglia di provare a fare qualcosa di grande in questa stagione. Ora, dopo questa vittoria, credo che dobbiamo essere felici e contenti per quanto fatto". Chelsea campione d'Inghilterra: Conte impazzisce di gioia!

Antonio Conte è un fiume in piena dopo la vittoria della Premier League del suo Chelsea, ottenuta aritmeticamente a due giornate dal termine con la vittoria sul WBA.

GRANDE, QUASI FANTASTICA - "Il mio futuro? Finora è stata una grande stagione - dice l'ex ct del'Italia -, può diventare fantastica vincendo la FA Cup. Questo è il campionato più difficile al mondo e noi non eravamo i favoriti. Batshuayi? Viene da un'annata non facile. Era giusto dargli un'occasione, che ha sfruttato alla grande. Una dedica? Alla mia famiglia, non è stata un'annata semplice per me con mia moglie e mia figlia in Italia".