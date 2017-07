Il piccolo Bradley in fin di vita, Defoe si commuove in conferenza stampa

L'ex calciatore del Sunderland non riesce a trattenere le lacrime alla domanda sulle condizioni di salute del suo piccolo amico, in lotta contro un neuroblastoma: «Resterà nel mio cuore»

ROMA - Il suo piccolo tifoso e amico Bradley Lowery è in fin di vita, le condizioni nelle ultime ore si sono aggravate e Jermain Defoe in conferenza stampa non riesce a trattenere le lacrime. L'ex attaccante del Sunderland, oggi al Bournemouth, è costretto a fermare la conferenza stampa per qualche secondo prima di rispondere alle domande sul piccolo Brad, bambino di 6 anni che lotta contro il cancro, con il quale aveva stretto una profonda amicizia. Le immagini del tenero abbraccio in ospedale, qualche giorno fa, avevano commosso l'Inghilterra: nelle foto si vedeva il bambino che dormiva tra le braccia del suo idolo in ospedale. Inghilterra, scende in campo il piccolo "grande" Bradley Lowery

Bradley è da tempo il beniamino del Sunderland e della tifoseria, che lo sostiene. È entrato molte volte in campo con l'attaccante inglese, con il quale ha stretto un'amicizia profonda. «È un momento particolare, non so rendere a parole le mie sensazioni - ha detto Defoe asciugandosi le lacrime -. Quando ho conosciuto Bradley non potevo credere che fosse malato vista l'energia che riusciva a dare agli altri. Da quel momento tra noi c'è stato un feeling naturale. E' un grande, ricordo la sua energia negli spogliatoi. Parlo con la sua famiglia ogni giorno e sono stato da lui pochi giorni fa, vederlo soffrire così è difficile. Bradley sta lottando, ma posso dire che purtroppo è una questione di giorni. Sarà nel mio cuore per tutta la vita, ogni mattina mi sveglio e controllo il telefono pensando a lui e al suo amore che gli ho visto negli occhi».