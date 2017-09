«Chelsea sotto inchiesta dalla Fifa per tesseramento minorenni»

LONDRA (INGHILTERRA) - Il Chelsea sotto inchiesta da parte della Fifa per presunte violazioni nelle normative che regolano il tesseramento dei minorenni. Questa l'indiscrezione del Daily Mail che assicura di avere ricevuto conferme ufficiali dalla stessa Federcalcio internazionale. La società campione d'Inghilterra rischia il blocco del mercato, ovvero il divieto di tesserare nuovi giocatori, una sanzione che, per esempio, l'Atletico Madrid ha scontato in estate (i colchoneros potranno tornare ad acquistare giocatori a gennaio). Dal club di Stamford Bridge, allenato da Antonio Conte, filtra serenita': "il Chelsea rispetta tutti gli statuti e i regolamenti della Fifa per il reclutamento dei giocatori", la posizione dei "blues" secondo quanto riportato dal Daily Mail. (in collaborazione con Italpress)