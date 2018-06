Alex Ferguson dimesso dall'ospedale, torna a casa

MANCHESTER - Arrivano buone notizie sulle condizioni di sir Alex Ferguson, dimesso dall'ospedale a meno di un mese dall'emorragia cerebrale che aveva messo in ansia il mondo del calcio. Il 76enne ex allenatore del Manchester United proseguirà le cure a casa e potrebbe tornare sugli spalti dell'Old Trafford per l'inizio della nuova stagione. "Tutti sanno che sir Alex è un vincente e che questa era una battaglia che non avrebbe mai perso - racconta al 'Sun' una fonte anonima - Si è rimesso in piedi ed è felice di uscire dall'ospedale, la prognosi è molto promettente ed è solo questione di tempo prima di rivederlo al 'Teatro dei Sogni'".

