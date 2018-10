Inghilterra, precipita l'elicottero del proprietario del Leicester

ROMA - L'elicottero del presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato all'esterno del King Power Stadium e ha preso fuoco. Non è ancora stato confermato chi ci fosse all'interno dell'elicottero, anche se Srivaddhanaprabha, che era solito lasciare lo stadio in elicottero, era presente alla partita questa sera. Secondo la stampa britannica a bordo sarebbero saliti il proprietario del club e sua figlia, insieme a due membri dell'equipaggio. La zona è stata è stata chiusa, mentre lo stadio è stato evacuato. Leicester, le foto dell'elicottero caduto

LA RICOSTRUZIONE - Secondo alcuni testimoni l'elicottero si sarebbe schiantato subito dopo il decollo, nel parcheggio dello stadio, circa mezz'ora dopo la fine del match contro il West Ham terminato 1-1. Il velivolo ha quindi subito preso fuoco e le immagini con le fiamme alle spalle dello stadio hanno fatto immediatamente il giro del web.

Sconcertati i giocatori del Leicester, che attraverso i social hanno manifestato tutto il loro dolore. Kasper Schmeichel, il portiere, è stato visto in lacrime allo stadio, mentre Jamie Vardy ha invece twittato una serie di manine giunte in preghiera così come tanti suoi compagni di squadra. Il Leicester, guidato dal tecnico italiano Claudio Ranieri, è stato campione della Premier League nel 2016. Un exploit che ha fatto entrare di diritto il club inglese nella storia del calcio.