Ibrahimovic: «Non ho un corpo normale. Sono un animale»

- Zlatanha vinto il premio come miglior giocatore delnel mese di dicembre. Con sette gol in sei partite, lo svedese ha sbaragliato la concorrenza. Per l'occasione ha concesso un'intervista al sito del club. «Mi sento bene, in forma - dice Ibra - Mourinho ha predisposto un buon programma di preparazione per me. La combinazione di allenamento, riposo e partita, io lo svolgo in modo differente dagli altri e lui l'ha predisposto in modo specifico per me. Io poi non ho un corpo normale, è come quando vedi un animale, sono sempre pronto. Ecco, io mi vedo come un animale. Speriamo di avere un altro mese come quello di dicembre».