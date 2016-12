Bacca, il West Ham ci riprova: «A Milano è infelice»

ROMA - Il West Ham proverà di nuovo a prendere Carlos Bacca. Il club, secondo il Daily Mirror, presto farà una nuova offerta al Milan. Secondo il giornale inglese, la scorsa estate l'attaccante ha rifiutato il passaggio in Premier. Ora, però, qualcosa è cambiato: le voci parlano di un Bacca non molto felice a Milano e quindi i dirigenti del West Ham pensano di avere una seconda opportunità. Esercizi e risate: il Milan si allena a Doha per la Supercoppa Lo crede anche il tecnico Bilic, che ha detto: «In estate ci abbiamo provato, non era solo qualcosa scritto sui giornali, era tutto vero. Ma alla fine non se ne è fatto nulla per una serie di motivi e Carlos ha deciso di rimanere in Italia. Però ora non gioca molto, il che per lui può essere un problema». Nonostante queste voci, il Milan recentemente ha sempre dichiarato che non ha intenzione di privarsi dell'attaccante.

