Napoli, Pavoletti a Villa Stuart: le visite mediche continuano domani

ROMA – Leonardo Pavoletti è uscito sorridente da Villa Stuart: pollice in su e un bel sorriso, ma le visite mediche non sono finite qui. Per l'attaccante, ormai ex Genoa, proseguiranno domattina con la supervisione del dott. Alfonso De Nicola, medico sociale del Napoli, e del consulente odontoiatrico, Valentino Tundisi. Sotto controllo - da parte del prof. Mariani -, il ginocchio sinistro, a causa del trauma contusivo al legamento collaterale rimediato il 20 novembre in Lazio-Genoa.

Pavoletti arriva a Villa Stuart, le immagini del nuovo attaccante del Napoli

LO SLITTAMENTO - Pavoletti era atteso in mattinata presso la clinica romana. Appuntamento poi slittato al tardo pomeriggio (è arrivato intorno alle 17.40) per problemi sui diritti d'immagine a quanto pare risolti dai dirigenti del Napoli e gli agenti soltanto nelle ultime ore. Solo dopo l'ok dei medici l'attaccante potrà firmare il suo nuovo contratto e il passaggio alla società di de Laurentiis diventerà ufficiale.

LE CONDIZIONI - "E' in via di guarigione, non è ancora pronto per giocare - dice il dott. De Nicola dopo la prima parte delle visite mediche -. Sta seguendo un programma di riabilitazione che continuerà. La risonanza? Ci ha chiarito la sua situazione. Tempi? Non posso dirlo. Completeremo tutti gli accertamenti con la parte cardiologica e i test funzionali. Metteremo insieme tutto e faremo la nostra relazione".

