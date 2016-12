Milan, Galliani lavora per Luiz Adriano allo Spartak Mosca

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Il Capodanno a Rio de Janeiro è un "must" per Adriano Galliani. L'ad del Milan, al di là degli impegni familiari, ha trovato in Brasile il modo di fare mercato. Ci riuscì nel 2013, quando formalizzò la cessione di Robinho al Santos (ma non di Pato), ci sta riuscendo anche quest'anno, con la probabile partenza di Luiz Adriano. L'attaccante, ultima scelta di Montella, è pronto a sbarcare in Russia, destinazione Spartak Mosca, la capolista allenata da Massimo Carrera. Galliani ha avuto colloqui con Gilmar Veloz, procuratore dell'attaccante che ha un contratto con il Milan fino al 2020. L'anno scorso saltò il suo passaggio in Cina, quest'anno potrebbe essere al volta buona: il suo ingaggio è tra quelli più pesanti, una cessione significherebbe nuove risorse da investire sul mercato già a gennaio.

Tutto sul Calciomercato