Depay fotografato mentre fuma narghilé: rottura totale con Mourinho

ROMA - Il futuro di Memphys Depay è sempre più lontano da Manchester e le immagini pubblicate dal tablòoid inglese The Sun potrebbero dare il colpo di grazia all'esperienza coi Red Devils dell'esterno olandese. L'ex Psv è stato infatti fotografato in un locale a Rotterdam a bere e fumare narghilé: un comportamento non certo impeccabile che certo non avrà fatto piacere al tecnico del Manchester United José Mourinho. Il già freddo rapporto tra i due potrebbe infatti rompersi del tutto proprio a causa della condotta dell'attaccante: su di lui si registra da tempo l'interessamento della Roma, ma in vantaggio sembrano esserci alcuni club della Premier League, con l'Everton in testa.

