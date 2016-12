Agente Badelj: «Inter e Milan non possono spendere 12 milioni per lui. Fiorentina? Non rinnova»

MILANO - Il futuro di Milan Badelj è sempre più un'incognita: il centrocampista piace a tantissimi club, Milan e Inter su tutti, ma ad oggi non c'è una trattativa avviata che gli permetta di lasciare la Fiorentina già a gennaio.



SERVONO 15 MILIONI - Abbiamo cercato di fare chiarezza contattando il procuratore del croato, Dejan Joksimovic, che ci ha spiegato come stanno realmente le cose: «Si è parlato di numerose squadre interessate a Badelj, ma al momento non c'è nulla di davvero concreto. Credo che fino al 3-4 gennaio non si avranno grosse novità. Penso che sia l'Inter che il Milan in questo momento non siano in grado di pagare 12-15 milioni, cifra necessaria per acquistarlo a gennaio a titolo definitivo dalla Fiorentina».



NON RINNOVA - Joksimovic si è poi soffermato sulla situazione del croato con il club toscano: «Ufficialmente la Fiorentina non ha mai detto di voler necessariamente vendere Badelj ed è anche possibile che alla fine resti fino alla prossima estate...o anche più in là. E' quasi impossibile che rinnovi il suo contratto (scadenza 30 giugno 2018, n.d.r.)».