De Rossi, il rinnovo con la Roma con metà stipendio

ROMA - Si gode le vacanze di Natale alle Maldive, con la famiglia al completo. De Rossi sta recuperando dall’ultimo infortunio, ha dovuto saltare l’ultima partita del 2016 e vuol farsi trovare pronto per la ripresa del campionato l’8 gennaio a Genova. Si è scambiato gli auguri con i dirigenti prima di partire. Si sono dati appuntamento al nuovo anno per cominciare a chiacchierare sul suo futuro, sulle certezze ritrovate, sulla voglia di proseguire il rapporto con questi colori che porta nel cuore. E’ la sua sedicesima stagione nella Roma e non sarà l’ultima. Proseguirà qui, nel tentativo di vincere lo scudetto, che resta l’obiettivo anche di questo campionato. De Rossi finora non è entrato nel vivo dell’argomento contratto, ma sa come la pensa la società, i loro programmi coincidono. [...]

DIMEZZATO - La buona stagione ha posto De Rossi all’attenzione di grandi club, anche italiani. Non è un mistero che anche la Juve ci aveva fatto un pensierino. De Rossi come Totti non potrebbe mai vestire la maglia di un altro club italiano e il suo futuro sarà ancora in giallorosso. Oggi De Rossi è il giocatore della Roma che guadagna di più e con 6,5 milioni a stagione il suo contratto è tra i più ricchi in Italia. La società non intende più fare contratti su quelle cifre e in generale anche nella prossima stagione ci sarà la massima attenzione a calmierare il monte ingaggi, nel rispetto del Fair Play Finanziario. Anche De Rossi sa che a 33 anni (e qualche acciacco) non può più ragionare su quelle cifre. Ma una soluzione si troverà, perchè lui alla Roma ci tiene. Il nuovo contratto sarà di durata biennale, alla metà circa di quanto guadagna finora. Altre due stagioni a tre milioni, o qualcosa in più all’anno. Sembra questo il probabile punto d’intesa. Ma non c’è fretta. Quello che conta è che De Rossi e la Roma si sono già promessi di andare avanti in insieme.

