Fiorentina, per il centrocampo spunta il nome di Laxalt

FIRENZE - La coppia croata Kalinic-Badelj resta in cima alle notizie che riguardano casa viola in fatto di trattative, o presunte tali. Il punto sostanziale è che la Fiorentina vuole tenersi sia Kalinic che Badelj per inseguire gli obiettivi stagionali, ma certi numeri possono sbriciolare anche le convinzioni più forti. Non ipotetico, infatti, è l'interesse che il Tianjin Quanjian e anche il West Ham hanno manifestato nei confronti di Nikola Kalinic. I cinesi, per ultimi in ordine cronologico di offerte e rilanci, sono arrivati fino a quasi 45 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante ex Dnipro. Ma lo stesso centravanti avrebbe manifestato l'intenzione di respingere la proposta economica che lo riguarda per continuare l'esperienza in Italia. Differente il discorso che riguarda Badelj: non è arrivata un'offerta precisa da Milan o da Inter (in subordine la Roma). Fin tanto che qualcuno non alzerà il tiro adeguandosi alla domanda non si potrà neppure parlare di una vera trattativa.

CALCIOMERCATO

ENTRATA - Di conseguenza a quello che accadrà per Kalinic e Badelj, sarà il mercato in entrata della Fiorentina. Da tempo circola il nome di Jovetic (obiettivo non semplice), idem Gabbiadini (però il Napoli valuta il suo attaccante una cifra che "spaventa"). Quanto al centrocampista, eventualmente, il candidato preferito è l'uruguaiano Diego Laxalt, però il Genoa ha già venduto Pavoletti e Rincon.

TUTTO SULLA FIORENTINA