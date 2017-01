Il Siviglia: «Jovetic straordinario, speriamo di portarlo qui»

ROMA - Il Siviglia esce allo scoperto per Jovetic. Ai microfoni dell'emittente spagnola Cadena Cope, ha parlato il presidente del club José Castro: «Parliamo di un giocatore straordinario - ha detto José Castro - speriamo di poterlo portare qui per permettergli di dimostrare tutto il suo valore e di tornare a mostrare le sue qualità come fatto in passato. Credo che potremmo arrivare a una conclusione positiva dell'affare, ma non mi piace parlare di cose che non sono state ancora finalizzate. Banega? Stiamo valutando altri profili». Jovetic, che finora ha collezionato solo 5 presenze con la maglia dell'Inter, potrebbe andare in prestito al Siviglia. L'Inter però vuole che il club spagnolo si accolli buona parte dell'ingaggio dell'attaccante e che si inserisca nell'affare anche il diritto di riscatto a una cifra che non comporti una minusvalenza, quindi almeno in doppia cifra. Ieri Jovetic è stato esentato dal torneo di Marbella a dimostrazione dell’ottimismo per una chiusura rapida dell’operazione, addirittura prima del rientro della comitiva nerazzurra in Italia.

