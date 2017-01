Gagliardini: «L'Inter? Un grande salto, ma io sono pronto»

BERGAMO - «L'Inter? Per me sarebbe un onore, sarebbe un bel salto in avanti e mi sento pronto a farlo. Vediamo quello che accadrà». Umile e cauto ma allo stesso carico e ambizioso, Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di Premium Sport in attesa che si definiscano gli ultimi dettagli del suo passaggio alla corte di Stefano Pioli. Praticamente che venga tradotto ogni minimo passaggio del suo contratto in cinese, ormai 'lingua ufficiale' ad Appiano. Icardi rinnova: ecco gli stipendi top in Serie A Quella con cui l'ormai ex Atalanta ha però convinto la nuova proprietà nerazzurra è invece quella del campo e la notizia del suo arrivo ha acceso l'entusiasmo dei tifosi interisti. E alcuni di questi sono andati a cercarlo oggi fino al centro sportivo atalantino, circondandone l'auto al suo arrivo. E lui? Niente dribbling, ma piena disponibilità a posare per selfie-ricordo e a firmare autografi. Un doveroso 'catenaccio' solo con un cronista che gli chiedeva se fosse ancora possibile una sua permanzenza nella 'Dea'. Un no comment che vale più di mille parole: il futuro dice Inter.

