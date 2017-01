Napoli, c'è anche il Psg su Ghoulam

PARIGI (Francia) - Maxwell non è eterno e allora il Psg cerca un valido sostituto del terzino sinistro brasiliano. Unai Emery avrebbe individuato - secondo Le10Sport -in Faouzi Ghoulam il degno erede dell'esterno sudamericano. Per l'algerino del Napoli, in caso di passaggio al Psg, si tratterebbe di un ritorno in Francia, Paese in cui è cresciuto non solo calcisticamente (il Napoli l'ha preso dal Saint-Etienne). Su di lui, però, ci sono anche altre big europee come Bayern Monaco e Chelsea. De Laurentiis, tuttavia, lavora per il rinnovo del contratto. Il fratello-agente, però, ha da poco rifiutato la prima offerta, che avrebbe raddoppiato l'ingaggio annuale percepito dal calciatore (da 900 mila a 1,8 milioni a stagione).

Il Chelsea su Ghoulam