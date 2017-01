Juventus: Masina e De Sciglio frecce per giugno

La prestazione di Asamoah convince ad andare avanti con la soluzione interna per sostituire Evra. Si lavora per giugno. Marotta: «Il bolognese ha un grande futuro»

TORINO - La prestazione di Kwadwo Asamoah ha convinto la Juventus: l’addio di Patrice Evra (ormai sicuro: è volata Valencia-Manchester United) sarà compensato dalle soluzioni interne. Dietro al titolarissimo Alex Sandro, pronto al rientro, ci saranno il ghanese, il giovane Federico Mattiello e, in ultima istanza, Giorgio Chiellini restituto all’antico ruolo di terzino.

CASTING - Il casting per la fascia sinistra è quindi proiettato alla prossima stagione, con il giovane Adam Masina, esterno del Bologna e della Nazionale Under 21, in prima fila: l’agente Marco De Marchi ha confermato l’interesse della Juventus («Ha chiesto informazioni») e l’ad bianconero Beppe Marotta ha speso belle parole per l’azzurrino: «È sicuramente un ottimo giocatore: il calcio italiano sta sfornando tanti giovani interessanti e lui avrà sicuramente davanti a sè una grande carriera. Possibile obiettivo? Non mi addentro nello specifico, è giusto lasciarlo tranquillo». Piacciono molto anche Mattia De Sciglio, che proprio Massimiliano Allegri lanciò ai tempi del Milan, ma la società rossonera alza le barricate, e Alejandro Grimaldo del Benfica, che però ha una valutazione ritenuta eccessiva.

SCADENZA - Resta fermo, tuttavia, che se il mercato invernale proporrà una buona occasione, la Juventus potrebbe cambiare strategia: si era vociferato di Matteo Darmian del Manchester United, ma al momento non c’è la possibilità del prestito, mentre trova conferma deboli il sondaggio effettuato con il Wolfsburg per Ricardo Rodriguez. Forse l’unico possibile l’ingaggio immediato può essere quello di Sead Kolasinac dello Schalke 04: il rapporto con il club tedesco scadrà fra sei mesi e la Juventus, come tante altre grandi società europee, lo segue per la prossima stagione, ma l’imminenza della scadenza contrattuale, abbattendo il prezzo del cartellino, potrebbe suggerire di anticipare l’affare.

