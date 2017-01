Roma, Alba Tull entra nel board: regista e fotografa, ha lavorato con Obama

ROMA - Un incremento del numero dei consiglieri d'amministrazione e la nomina di un nuovo membro del board: questi i punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti della Roma in programma domani a Trigoria, quando la squadra di Spalletti osserverà un giorno di riposo. All'assemblea, come specificato nel comunicato di convocazione, sarà proposta la nomina di Alba Victoria Tull, 52enne fotografa originaria di New York, ma con base lavorativa a Los Angeles.



IL CURRICULUM - La Tull viene descritta nel curriculum presentato all'assemblea come artista a tutto tondo, fotografa e regista, "che si è affermata lavorando con alcune delle personalità più rappresentative del nostro tempo". Nel portfolio della Tull figurano diversi attori (tra cui Harrison Ford e Billy Bob Thornton), inoltre ha preso parte al documentario sulla chitarra elettrica 'It might get loud' e ha prodotto 'Fast Ball', documentario sul baseball.

CON OBAMA - Le sue immagini sono state pubblicate su riviste come Vanity Fair e Rolling Stone, e ha servito come fotografa ufficiale per un evento della Casa Bianca in cui il presidente Obama e la first lady Michelle hanno ospitato e proiettato il film '42', sulla storia del primo afroamericano a giocare nella Major league baseball. È attualmente al lavoro su un libro fotografico in collaborazione col regista e scrittore Guillermo del Toro.