Fiorentina, Sousa: «Nessun colloquio con Kalinic»

FIRENZE - "Un colloquio con Kalinic? E' tutto inventato. Non mi piace parlare di questo, visto che sono uno dei diretti interessati. Ma non c'è nulla di vero, come spesso è accaduto nei miei confronti. Ci sono personaggi che inventano queste notizie per mostrare che sono ben informati e per manipolare i nostri tifosi". Così, alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Chievo, il tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, interviene anche sul "caso" relativo all'attaccante: "Noi cerchiamo di lavorare con i giocatori a disposizione per provare a migliorare e a vincere le partite. Nomi di sostituti per Kalinic? Io alla società fornisco sempre le mie analisi. Poi è chiaro che spetta a loro prendere le decisioni finali".

LA COPPA - "E' una partita secca, chi vince passa il turno e noi vogliamo andare fino in fondo in questa competizione, per cui dovremo avere massima attenzione. Il mercato disturba? Io cerco di restare concentrato su quello che posso controllare. Ai giocatori chiedo di restare concentrati sul proprio lavoro per dare il meglio di se stessi. Il mercato cinese? E' distinto dagli altri, ha una buona capacità economica, stanno cercando di portare i migliori giocatori ed allenatori in Cina per crescere, hanno capacità. La mia rosa? Sono soddisfatto di quello con cui posso lavorare".

VERSO IL CHIEVO - "Rispetto allo scorso anno con il Carpi arriviamo a questa partita in un momento del tutto differente. A livello emozionale e caratteriale lavoriamo tutti i giorni. Cresciamo molto bene. Astori? Spero di recuperarlo per la Juvenus, spero possa tornare presto ad allenarsi. Europa o campionato? Bisogna dare il massimo in qualsiasi partita, dobbiamo lavorare per vincerle senza fare differenze tra le partite. Domani impiegherò chi mi darà garanzie di passare il turno".