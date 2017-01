Gagliardini-Inter, è fatta. Prestito a due milioni, diritto di riscatto a 20

ROMA - Gagliardini è a un passo dall'Inter. L'accordo con l'Atalanta è stato trovato e il giocatore domani sosterrà le visite mediche. Gagliardini arriva a Milano in prestito per due milioni con diritto di riscatto a 20 più bonus. Sarà un'operazione da circa 28 milioni di euro complessivi: la più costosa per un italiano dai tempi di Vieri. La formula, ovvero il diritto di riscatto, non è il massimo per l'Atalanta ma è necessaria per permettere all'Inter di rispettare i parametri del fair play finanziario. Al termine dell'incontro decisivo Giuseppe Riso, agente del giocatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 e ha precisato: «Se ci siamo? Aspettiamo le visite mediche, però insomma...L'Inter ha preso il futuro del calcio italiano».

VISITE E ALLENAMENTO - Oggi per Gagliardini è stato l'ultimo giorno di allenamento con i suoi ormai ex compagni dell'Atalanta a Zingonia. Domani sosterrà le visite mediche a Milano e poi raggiungerà Appiano, forse già in giornata o al massimo giovedì. Pioli spera di averlo il prima possibile perché sabato contro il Chievo non potrà contare sullo squalificato Brozovic. Gagliardini farebbe comodo, almeno per la panchina.

CONFERMA SOCIAL - In serata è arrivata la conferma del giocatore stesso, che ha praticamente ufficializzato il passaggio all'Inter pubblicando su Instagram una "storia" con il logo del club milanese.