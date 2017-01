Monchi: «Via a febbraio? Di questo parlo con il presidente»

ROMA - Durante la conferenza stampa di presentazione di Jovetic, arrivato dall'Inter, i giornalisti hanno rivolto molte domande anche al ds Monchi, che da più parti è stato accostato alla Roma. «Se ne andrà il primo febbraio? Non è certo. È un discorso tra di noi. La mia idea la conosce il club e il presidente. Ma non ho mai detto che andrò via a febbraio. Sono molto focalizzato sul mercato, siamo la società che ha fatto più movimenti in entrata e in uscita. Questa dovrebbe essere la notizia su Monchi. Di queste circostanze discuteremo in un secondo momento. L'ho già detto ieri, e non mi va di smentire ogni giorno. Non ho firmato nulla con nessuno se non con il presidente Castro. Non ho detto che qualcuno pagherà la clausola. Quando me ne andrò non sarà così».

«MONCHI VA VIA»