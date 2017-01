Inter, Moratti: «Gagliardini dovrà dimostrare di essere all'altezza»

ROMA - Manca solo la firma, ma Roberto Gagliardini si può ormai considerare un calciatore dell'Inter. Entusiasta si è detto Massimo Moratti che ha commentato: "Sono felicissimo per l'acquisto di un giocatore italiano, Ora dovrà dimostrare di essere all'altezza dell'Inter". Il centrocampista ha svolto le visite mediche in mattinata per poi raggiungere Appiano Gentile. Quando all'ex presidente interista viene chiesto di commentare l'operato di Pioli che ha riportato l'Inter a vincere, risponde: "Era necessario".

GAGLIARDINI SALUTA I TIFOSI DELL'ATALANTA