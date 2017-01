Fiorentina, Sanchez: «Kalinic? Deciderà cosa è meglio per la sua carriera»

Il colombiano: «E' sicuramente un giocatore importante per la nostra squadra. Juventus? batterla non è impossibile»

FIRENZE - "Se è possibile battere questa Juve? Nel calcio tutto è possibile, la squadra bianconera è la numero uno in Italia, però noi scendiamo sempre in campo per vincere, abbiamo gli uomini e la mentalità per fare domenica una buona partita". Così Carlos Sanchez parla della sfida con la Juve in programma domenica al Franchi. Il centrocampista colombiano è stato ospite della rassegna Pitti Uomo, insieme ad alcuni compagni di squadra, al dg viola Andrea Rogg e al neo dirigente Giancarlo Antognoni, tutti ospiti dello stand L.B.M. 1911, l'azienda mantovana che veste la Fiorentina.

KALINIC - "Intanto essere riusciti a qualificarci in Coppa Italia - ha continuato Sanchez - è stato importantissimo, ora ci prepariamo per la Juve. Timore di perdere Kalinic? Lui deciderà cosa è meglio per la sua carriera, però è sicuramente un giocatore importante per la nostra squadra".

